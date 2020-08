SERRA | Audifax agradece a Bruno Lamas por obra de revitalização em Jacaraípe

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), deixou de lado o protocolo e fez questão de agradecer publicamente ao deputado Bruno Lamas (PSB), durante evento virtual realizado na manhã de hoje (dia 13/08), pela decisão do governador Renato Casagrande (PSB) de anunciar a publicação do edital para revitalização da rodovia ES-010, a Abdo Saad, um investimento de R$ 49 milhões.

“Posso colocar que você (Bruno) é o pai e a mãe da obra. Com todo o respeito ao governador. É um deputado (Bruno) que, fazendo justiça, há anos tem uma luta firme e forte por essa obra. Falo isso publicamente. Quero parabenizar você, Bruno!”, declarou o prefeito.

E continuou: “Tenho certeza que você (Bruno) está muito feliz! É um dia histórico para nossa cidade, para o bairro onde você mora, para a sua mãe (a vice-prefeita Márcia Lamas). São anos e anos de cobrança. Sou testemunha da sua luta. Não estou exagerando. Parabéns, Bruno!”

O trecho da Abdo Saad que receberá as obras se estende da Curva da Baleia à Praia de Capuba e tem 7,5 quilômetros. A via receberá intervenções de terraplenagem, drenagem, restauração de pavimento, reforço da estrutura da ponte sobre o Rio Jacaraípe, duplicação do trecho entre a avenida Guaianazes e a Praia de Capuba, além de sinalização rodoviária. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) será o responsável pelas obras, que deverão ser iniciadas este ano.

Os elogios do prefeito foram em resposta às declarações do deputado, que agradeceu ao governador pela obra e, também, ao legado de 12 anos de Audifax à frente da prefeitura. Ele não poderá concorrer à reeleição.

“Hoje é um dia de festa. Jacaraípe está comemorando. Há um conjunto de obras de mobilidade que beneficiarão o turismo, o comércio e a economia locais. Sonhei muito por esse dia. Foram muitos pronunciamentos na Assembleia cobrando por essa obra”, lembrou Bruno.

O parlamentar destacou as condições precárias do asfalto da região. “Uma jornalista contou 552 buracos na ES-010. O asfalto é antigo, da década de 80. Temos o asfalto ‘50 tons de cinza’, mas agora será a nova Abdo Saad. É um dever cumprido!”, comemorou o deputado.

Durante a solenidade virtual, Casagrande destacou os investimentos do governo do Estado na Serra.

“Anunciamos importantes investimentos na Serra há alguns dias, como a reforma da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, que estava agarrada. São obras importantes, como a Avenida Talma Rodrigues, ciclovias, drenagem em diversos bairros e agora mais essa intervenção. Isso nos dá certeza que estamos investindo da melhor forma para realizar obras estruturantes e que mudam a vida das pessoas”, disse.

Casagrande também comentou sobre o impacto da obra na avenida Abdo Saad:

“Os comerciantes de Jacaraípe começam a vislumbrar uma melhoria. Aquela avenida comercialmente é muito forte. Essa melhoria vai humanizar, valorizar e dar dinamismo econômico. Vai ajudar também o turismo na região e vai resolver a questão da água. Melhorando a infraestrutura, a gente qualifica a cidade. A Serra é a locomotiva do desenvolvimento do Estado. Em nosso primeiro mandato, fizemos investimentos fortes e agora continuamos com muitos investimentos”.