SERRA | Cachorrinha que foi resgatada após ser enterrada viva precisa de ajuda, vídeos

today15 de janeiro de 2023 remove_red_eye11

Uma cachorrinha de pequeno porte que foi encontrada por trabalhadores enterrada e enrolada em um tapete higiênico, com a patinha enfaixada, deixou populares estarrecidos.

O caso aconteceu no canteiro de obras da Rotatória do Ó, em Laranjeiras, no município da Serra, na tarde da última sexta-feira, dia 13.

Quem resgatou a cachorrinha foi a vereadora Raphaela Moraes, que defende a causa animal, recebeu a denúncia e registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Nas redes sociais, a vereadora fez um apelo para quem souber de qualquer informação repassar para ela.

A cadelinha, batizada de “Maria”, foi socorrida e levada para uma clínica veterinária, onde foi sedada por conta do tratamento. “A suspeita é de alteração neurológica e não se sabe ao certo proveniente do quê”, disse a vereadora em um post nas redes sociais.

Os exames que a cachorrinha precisa fazer: uma tomografia de crânio e abdômen, além da sedação da clínica, segundo a vereadora Raphaela, fica em R$ 1.380,00.

Caso alguém queira ajudar pode realizar doações por Pix (27) 9 9503-2785 ou PicPay: @vitor.rosa19. As contas estão no nome de Vitor Rosa de Oliveira.

Vereadora Raphaela Moraes.