SERRA | Criminosos detidos, armas de fogo e drogas apreendidas durante final de semana

today8 de setembro de 2020 remove_red_eye32

As diversas ações desencadeadas na área da 14° Cia durante o final de semana e feriado, resultaram em muitas apreensões e prisões em vários bairros da Serra.

A primeira apreensão ocorreu na sexta-feira (04), quando uma equipe de Força Tática estava patrulhando a Rua Vitória, Parque Jacaraípe, e avistou um dos responsáveis pelo controle do tráfico de drogas na região que, ao perceber a aproximação policial, jogou uma sacola no meio do mato e fugiu. Foi constatado que dentro da sacola que havia 172 buchas de maconha, 64 pinos e 32 papelotes de cocaína, 33 pedras de crack e 07 bolas de haxixe.

No sábado (05), uma equipe que fazia a ronda ostensiva na na Rua Grécia, Bairro Portal de Jacaraípe, apreendeu durante patrulhamento uma sacola com 02 balanças de precisão, 01 aparelho celular, diversos materiais para embalo de entorpecentes, 14 pinos de cocaína, 02 tabletes de aproximadamente 02 kg de maconha.

No domingo (06), um homem portando 1 pistola taurus, 938, calibre 380, com 16 munições intactas foi preso por volta de 04h30min da manhã, após tentar fugir dos policiais que realizavam patrulhamento na rodovia ES 010, bairro Costa Bela.

Ainda no domingo, outra equipe de militares recebeu informações sobre um indivíduo armado estar rodando em um veículo Fiat Palio de cor prata. Após buscas, o veículo foi localizado na Rua dos Cactos, em Feu Rosa, onde foi possível apreender com o motorista um simulacro de Glock, uma espingarda cal 28 de fabricação industrial sem numeração aparente e uma munição.

Já na segunda-feira (07), equipes da Força Tática e do K-9 da 14° Cia Ind., após receber denúncia sobre tráfico de drogas em determinada casa da Rua Iguatemi, em Vila Nova de Colares, prosseguiram ao local, e no imóvel que se encontrava desocupado o cão Kable localizou ao lado de um tanque 51 pinos e 75 buchas de maconha, 27 papelotes de cocaína e 28 pedras de crack.

Todos os detidos e materiais apreendidos nas diversas ocorrências foram encaminhados para a Terceira Delegacia Regional da Serra.