SERRA | Família pede ajuda para localizar estudante desaparecida

today19 de outubro de 2021 remove_red_eye234

A estudante de 16 anos, Wanessa Matos Gomes, que saiu de casa no bairro Laranjeiras, na Serra, e estava a caminho de um curso nesta segunda-feira, 18, foi vista pela última vez em um ponto de ônibus às 13:40h, e até agora a família não tem nenhuma informação sobre o paradeiro da garota.

De acordo com a irmã Keyla Gomes, ela tem olhos castanhos, de cor branca e estava usando um vestido florido, jaqueta preta, sapatilha bege e uma bolsinha marron.

Foi após o desaparecimento de Wanessa que a família ficou sabendo que ela estava conversando com um rapaz de 29 anos, pelas redes sociais, há três meses.



As investigações estão por conta da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) e quem puder ajudar com alguma informação, a Polícia Civil pede que entre em contato através do número do Disque Denúncia 181. O telefone da delegacia também está disponível (27) 3137-9065. O sigilo será mantido.