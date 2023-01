SERRA | Guarda Municipal apreende fuzil de uso restrito às Forças Armadas em Porto Dourado

A Guarda Municipal da Serra, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), apreendeu na manhã desta terça-feira (17) um fuzil com brasão do Exército e uma arma de fabricação caseira no bairro Porto Dourado. Além disso, três suspeitos, incluindo um menor de idade, foram conduzidos.

Tudo aconteceu durante um patrulhamento da Romu na região, quando um morador que não quis se identificar alegou ter visto um veículo branco dar voltas no bairro em atitudes suspeitas.

Chegando no local descrito pela denúncia, os indivíduos no carro aumentaram a velocidade assim que notaram a chegada da viatura. Durante a tentativa de fuga, os suspeitos entraram em diversas ruas do bairro, até se depararem frente a frente com a viatura.

Os indivíduos aumentaram a velocidade e colidiram com a viatura da Romu, que prontamente ordenou que descessem do carro.

Durante busca pessoal nos suspeitos, nada de ilícito foi encontrado. Já no veículo foram encontradas no assoalho traseiro do carro, duas armas longas: um fuzil mosquetão calibre 7,6 milímetros numerado e identificado com o brasão do Exército, e uma arma de fogo de fabricação artesanal, semelhante ao modelo M16 adaptado para munição .40. Os dois armamentos estavam carregados.

Ainda dentro do carro, as equipes da Guarda encontraram uma bolsa com diversas munições de calibre 7,62 milímetro.

Os indivíduos e todo material apreendido foram conduzidos à 3ª Delegacia Regional.