Serra implanta moderno sistema de fiscalização de trânsito

today6 de março de 2023 remove_red_eye77

A Serra vai começar a operar um moderno sistema de fiscalização de trânsito, nos próximos dias. É o veículo Guardião, que vai percorrer as ruas do município para fiscalizar, de forma mais ágil, questões relacionadas ao estacionamento rotativo e outras irregularidades, como restrição por furto ou roubo.

O automóvel é equipado com câmeras de vídeo interligadas aos sistemas do estacionamento rotativo e ao Olho Vivo. O carro, que terá um agente de trânsito a bordo, vai identificar, por meio das placas, se o veículo está com ticket do rotativo ativo, irregular ou inexistente, se tem alguma irregularidade, como restrição por roubo, por exemplo.

Caso seja constatada alguma anormalidade, o agente de trânsito poderá lavrar auto de infração ou até mesmo acionar a Polícia Militar. O Guardião estará nas ruas da região de Laranjeiras, a princípio.

Modernidade

O veículo utiliza a tecnologia OCR, que tem um leitor automático de placas veiculares apto a confrontar eletronicamente as informações constantes na placa, com a base de dados instalada no sistema. A inovação já é utilizada em grandes centros urbanos, como São Paulo.

O secretário de Obras e Mobildiade Urbana da Serra, Halpher Luiggi, comenta a novidade: “O Guardião, além de monitorar a ocupação das vagas, poderá ser usado para melhorar a eficiência da fiscalização, identificando, de forma automática, os veículos estacionados sem o ticket do estacionamento ou com o ticket vencido permitindo, ao agente de trânsito, a lavratura de auto de infração, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro”, afirma Halpher.

Videomonitoramento

O Guardião estará integrado à central de videomonitoramento do Olho Vivo, que faz a emissão de alerta, reconhecimento facial e identificação de veículos com 95% de precisão. O intuito do equipamento, além de prevenir furtos, roubos, e outros tipos de crime, é otimizar a operação e coleta de dados e criar uma rede de segurança integrada às instituições como as polícias Militar, Civil e Federal.