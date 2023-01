SERRA | Jacaraípe recebe 3ª etapa do Circuito Capixaba de Surf neste fim de semana

A praia de Solemar, em Jacaraípe, na Serra, vai receber a terceira e última etapa do Circuito Capixaba de Surf Amador, ainda pela temporada 2022, neste sábado (28) e no domingo (29). O evento é realizado pela Superliga de Surf, com o apoio da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (Sesport), e conta com cerca de 100 atletas inscritos. As atividades vão começar sempre às 7 horas e seguem até as 15 horas.

A competição acontece nas categorias sub 12, open, free surf, master, grand master e kahuna. A disputa será dividida em quatro baterias, que duram em média 20 minutos, e cada um dos competidores pode pegar até dez ondas em cada bateria. Os cinco juízes do circuito vão avaliar e pontuar as duas melhores ondas de cada surfista. Os dois com a maior pontuação avançam para a próxima fase.

O responsável pelo evento, Lauber Cardoso, falou sobre as expectativas para a competição. “Depois de alguns adiamentos por conta da chuva, a expectativa é de ondas razoáveis para o encerramento do evento e queremos conhecer os campeões do circuito”, comentou.