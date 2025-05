Serra sanciona lei inédita que inclui educação para o trânsito no currículo escolar

Quase 70 mil estudantes da rede municipal da Serra terão aulas obrigatórias sobre segurança no trânsito, com atividades lúdicas integradas ao currículo escolar

A Serra deu um passo histórico para a educação para o trânsito: quase 70 mil estudantes da rede municipal de ensino irão estudar sobre o tema de forma integrada ao currículo escolar! O pioneirismo é resultado da sanção da Lei “Transitando”, que ocorrerá em um evento nesta terça-feira (13), às 10 horas.

A sanção da lei acontece no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Alayde de Souza Moraes, em Vista da Serra II. O prefeito da Serra, Weverson Meireles, e outras autoridades do município estarão presentes no evento, que terá interação entre agentes de trânsito, professores e estudantes.

O projeto “Transitando” é uma parceria do Departamento de Educação de Trânsito (Dot) com a Secretaria de Educação da Serra (Sedu) e aborda temas relacionados à segurança no trânsito por meio de atividades lúdicas. Agora, com a sanção da lei, essas atividades são obrigatórias no currículo escolar.

Brincadeiras, interação com os agentes de trânsito, oficinas, gincanas, musicalização e pintura, por exemplo, farão parte das estratégias pedagógicas para ensinar as crianças sobre bons comportamentos no trânsito.

A vice-prefeita e secretária de Defesa Social da Serra, Gracimeri Gaviorno, analisa que a sanção da lei é um passo importante para garantir um futuro mais seguro nas vias da cidade. Ela parabeniza os agentes do DOT e os professores envolvidos e reafirma o compromisso com a educação e a segurança da população.

“A educação para o trânsito começa desde cedo, e o Projeto “Transitando” tem cumprido um papel fundamental ao ensinar, de forma leve e divertida, valores como o respeito e o cuidado com o próximo. Com a sanção da lei, nosso objetivo é formar cidadãos conscientes”, defende.

Para o diretor do DOT, Fábio Alves, o projeto ajuda a construir, desde a base, conhecimentos e valores necessários para a promoção da paz no trânsito e para a cidadania dos pequenos.

“O Projeto “Transitando” é um sucesso, uma medida essencial para a formação dos nossos estudantes. Sabemos a importância da educação de base e acreditamos que, ao abordarmos conhecimentos sobre o trânsito nesta fase escolar, iremos influenciar bons valores e comportamentos nas vias da cidade”, afirma.



Serviço

O que: sanção da Lei “Transitando”, que torna obrigatória a inclusão da educação para o trânsito no currículo das escolas municipais da Serra.

Onde: Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Alayde de Souza Moraes, bairro Vista da Serra II.

Quando: terça-feira, 13 de maio, às 10 horas.

Por quê: para oficializar a implementação permanente da educação para o trânsito na rede municipal de ensino, beneficiando mais de 65 mil estudantes com atividades lúdicas e pedagógicas que promovem a segurança viária e a formação cidadã.

foto Bruno Leão