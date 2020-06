Serra vai ganhar casa do produtor a partir de recurso de Vidigal

A atividade agrícola é uma das principais culturas capixabas e também fonte de renda de muitas famílias do Espírito Santo. Na Serra não é diferente. Mas, a cidade ainda não tem um espaço estruturado disponível que seja referência na venda esse tipo de produção familiar.

Sabendo dessa necessidade do município, o deputado federal Sergio Vidigal (PDT-ES) está destinando uma emenda no valor de R$ 500 mil para a construção da Casa do Produtor, na Serra, a qual encontra-se empenhada.

Será um espaço que vai proporcionar melhor atendimento aos produtores rurais com estrutura para ações que promovam a comercialização de produtos da agricultura familiar.

“A Casa do Produtor será um local importante para, principalmente, estimular ainda mais a atividade agrícola no município. Com esse suporte, os produtores rurais locais terão mais visibilidade, oportunidades de negócios e acesso os consumidores de seus produtos”, comentou Sergio Vidigal.



Investimento

O investimento vai beneficiar as atividades agropecuárias da Associação dos Produtores Rurais do Município da Serra (Aprumus), de acordo com as Diretrizes do Programa do Ministério da Agricultura.

O espaço também terá salas para realização de formação e capacitação do produtor rural afim de agregar valores aos produtos agropecuários e viabilização econômica e social da família rural.

“Os produtores rurais terão todo apoio na implantação de ações que contribuam para o aprimoramento da produção e aumento da competitividade para a comercialização do produto local”, disse Vidigal.

Serão beneficiadas diretamente 256 famílias de produtores rurais cadastrados e/ou atendidos pela Secretaria Municipal de Agricultura bem como pela Aprumus.