Servidores já podem baixar informe de rendimentos no site da Prefeitura de Cachoeiro

today4 de março de 2022 remove_red_eye55

Os servidores da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim já podem baixar, pelo portal da administração municipal (www.cachoeiro.es.gov.br), o informe de rendimento do ano de 2021, documento indispensável para fazer a declaração do Imposto de Renda, cujo prazo começa na segunda-feira (7) e vai até 29 de abril.

Para obter o comprovante, é necessário acessar a área de serviços on-line destinada aos servidores e escolher a opção “Contracheque On-line” ou acessar diretamente o endereço contracheque.cachoeiro.es.gov.br. Em seguida, clicar em “Entrar” e fazer o login, informando usuário e senha. Por fim, basta clicar no link “Consultas” e, na sequência, em “Comprovante de Rendimentos”.

O serviço é disponibilizado pela Secretaria Municipal de Administração para agilizar e facilitar a emissão do documento. Caso haja dificuldades ou dúvidas na hora de acessar, é preciso entrar em contato com o setor de Recursos Humanos, por telefone (28) 3155-5414 ou 3155-5980 ou pessoalmente, no Centro Administrativo (Rua Brahim Antonio Seder, 96/102, Centro, 3º andar).