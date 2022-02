Servidores públicos do Executivo Estadual terão reajuste no salário a partir de fevereiro

today31 de janeiro de 2022 remove_red_eye49

O Governo do Estado anunciou, nesta segunda-feira (31), a concessão de reajuste linear de 6% no salário dos servidores do Poder Executivo Estadual. O projeto de Lei com a proposta será encaminhado ainda nesta semana para a análise da Assembleia Legislativa do Estado (Ales). O cálculo que definiu o percentual levou em conta o comportamento da receita do Estado, de modo a reajustar os rendimentos dos servidores sem comprometer o equilíbrio fiscal e a solidez das contas públicas.

O reajuste será aplicado a partir de fevereiro deste ano, contemplando mais de 95 mil profissionais, entre ativos (efetivos, comissionados e designação temporária), aposentados e pensionistas. O investimento resultará num acréscimo anual de, aproximadamente, R$ 400 milhões em gastos com pessoal.

“O Governo do Estado ficou impedido de conceder reajuste em 2020 e 2021, por conta de vedações impostas pela Lei Federal Nº 173/2020. Mas, neste ano, foi possível propor um percentual que abrangerá todas as carreiras. A medida é uma maneira de valorizar o importante trabalho desempenhado pelos servidores públicos estaduais”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.