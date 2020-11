Sesa prorroga inscrições para processo seletivo para médicos e outros profissionais de níveis Médio, Técnico e Superior

today3 de novembro de 2020 remove_red_eye43

A Secretaria da Saúde (Sesa) prorrogou até o dia 05 de novembro o prazo de inscrição para os três editais de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis Médio, Técnico e Superior para atuação em hospitais da rede e em setores administrativos da instituição.

A seleção é para a formação de cadastro de reserva, com contratação em regime temporário em todas as regiões do Espírito Santo e visa a atender a necessidades de excepcional interesse público da secretaria. Para acessar os editais completos clique em:

Ensino Médio Download

Ensino Superior – Download

Níveis médio e técnico – Download

Errata – Download

As inscrições estão sendo realizadas eletronicamente, por meio do site www.selecao.es.gov.br e podem ser feitas até às 11h59 do dia 05 de novembro de 2020, observado o fuso-horário de Brasília.

Há vagas para médicos de diversas especialidades, como alergista, anestesista, angiologista, cardiologista, cirurgião plástico, cirurgião pediátrico, dermatologista, médico do trabalho, endocrinologista, oftalmologista, urologista, entre outras especialidades. Os salários vão de R$ 5.019,58 a R$ 10.039,17.

Também há vagas para outros profissionais de Nível Superior, como arquiteto, assistente social, biólogo, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, entre outros. Para os cargos de Nível Superior, os salários variam entre R$ 2.299,56 a R$ 4.599,12.

Já para os cargos de níveis Médio e Técnico, há vagas para assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. Os salários variam de R$ 1.148,00 a R$ 2.362,15.