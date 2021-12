Sessão proposta por Bruno celebra aniversário de 465 anos da Serra e Dia do Serrano

Evento nesta quinta-feira (9), às 19h, no Plenário Dirceu Cardoso, homenageia 40 personalidades pela prestação de serviços aos cidadãos serranos, entre eles: o delegado Sandi Mori e o cantor Jeremias Reis.

A Assembleia Legislativa vai estar em clima de festa nesta quinta-feira (9). É que, a pedido do deputado estadual Bruno Lamas (PSB), a Casa irá realizar, às 19 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, uma sessão solene em homenagem ao município da Serra, por seus 465 anos, comemorado amanhã (8); e ao Dia do Serrano, feriado municipal, que é festejado no próximo dia 26.

Na oportunidade, 40 personalidades serão homenageadas com certificados pela prestação de serviços aos cidadãos serranos.



Na lista, constam pessoas de todas as áreas, do delegado de Polícia Civil Rodrigo Sandi Mori, que é titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, ao ganhador do The Voice Kids 2019, o cantor e influencer Jeremias Reis. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Assembleia.



“A Serra é responsável por quase 30% do PIB capixaba. É uma cidade que um dia plantou abacaxi e hoje produz aço. Nada mais justo do que homenagearmos as pessoas que contribuem para uma cidade melhor a cada dia. Todos estão convidados a participar”, destacou Bruno, autor do pedido da sessão solene.



Amanhã, 8 de dezembro, é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Serra, data em que também é comemorado o aniversário da cidade.



Trata-se de um feriado municipal, mas este ano, por conta da pandemia e do aparecimento da nova variante Ômicron, não haverá eventos abertos. Mas carreatas e missas estão garantidas.



A Festa de São Benedito também foi cancelada e vai ocorrer este ano no formato virtual. Presente no calendário serrano desde 1826, a data é comemorada em 26 de dezembro, quando também se festeja o Dia do Serrano.



Quem será homenageado

1 – Aldomir Luiz Moreira: comerciante no setor de vestuário

2 – Alex Gomes dos Santos, o Lecão do bairro de Fátima: técnico esportivo

3 – Carlos Alberto Freitas Ribeiro: líder comunitário no balneário de Jacaraípe e assessor parlamentar

4 – Charles Vitório de Souza: atleta e servidor público

5 – Claudete Cerqueira dos Santos: fundadora e presidente do Projeto Mãos que Acolhem

6 – Cláudio Mendes Monteiro: professor de Ed. Física, formado também em Gestão Financeira, é o CEO e fundador do Instituto PEB

7 – Daniele Curty da Silva: empresária no ramo de frutas congeladas

8 – Dilma Maria Ramos Zucolotto: presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente da Serra

9 – Edismar Ribeiro dos Santos: funcionária pública no Detran

10 – Eliane Maria dos Santos Rodrigues: cardiologista

11 – Fábio Silva dos Santos: presidente da Associação Esportiva União na Serra

12 – Geraldo Arnoldo Pontini: comerciante em Jacaraípe

13 – Germeson Vieira Ribeiro: ex-líder comunitário

14 – Jennifer Oliva Coronel: gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão

15 – Jeremias Pereira Reis: cantor e ganhador do The Voice Kids na edição de 2019

16 – Jéssyca Christina Ottoni Soares: médica

17 – João Bosco Reis da Silva: gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão

18 – Jucenil de Jesus: líder comunitário

19 – Justino Brunelli: engenheiro civil, trabalha na área do saneamento básico

20 – Luciano Luiz Vieira de Jesus: policial militar

21 – Manoel Bueno dos Santos, o Nego da Pesca: pescador profissional

22 – Marcos Costa do Nascimento, o Sr. Costa: coordenador do Projeto Social “América Espírito Santo”

23 – Maria do Carmo Cantilio Felipe: coordenadora-geral da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e Economia Solidária do Munícipio da Serra (Recuperlixo)

24 – Matheus de Lima Paoliello: estudante de Educação física, atleta e professor de artes marciais

25 – Morena Joffily: representante legal da Com Manguinhos

26 – Nalva Pimenta Gomes Teixeira: atua como técnica de enfermagem

27 – Niumar Estevam Vieira: vice-presidente interino na Associação de Moradores de Chácara Parreiral

28 – Ozenir de Paula Ribeiro, o Nilo: líder comunitário dos bairros Parque das Gaivotas e Santa Fé

29 – Padre Ivomar de Souza Cordeiro: educador social no Centro Social São José de Calasanz, situado em Vila Nova de Colares

30 – Pastor Adnibal Fernando Mattos Marques: funcionário público estadual do Detran e liderança comunitária

31 – Pastor Antônio Pereira da Silva: da Igreja Batista Renovada, realiza um trabalho missionário na cidade de Serra

32 – Patrícia Vitória Souza: apresentadora de TV no programa Superação com o quadro + Mulher.

33 – Pedro Nunes: empresário

34 – Renata Sepulcro: liderança comunitária

35 – Renato Pereira de Almeida: vice-presidente do bairro Parque das Gaivotas e Santa Fé

36 – Rodrigo Augusto Sandi Mori: delegado de polícia na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra

37 – Saulo Teixeira Dias: comerciante

38 – Sidnei Oliveira Freitas: líder cristão do projeto social Meninas do ES

39 – Vanderci Miranda de Oliveira: guarda civil municipal

40 – Vicente de Paulo Peixoto Teixeira: comerciante