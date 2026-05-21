Sessão Solene da Câmara Municipal marca os 491 anos de Vila Velha

today21 de maio de 2026 remove_red_eye37

A programação alusiva às comemorações pelos 491 anos de Vila Velha teve, na noite dessa quarta-feira (20), uma sessão solene marcada por homenagens, emoção e reconhecimento a personalidades que contribuem, nos mais diversos setores profissionais, para o desenvolvimento da cidade. O evento contou com a presença do prefeito Arnaldinho Borgo, vereadores, lideranças políticas e representantes de diferentes segmentos da sociedade.



Realizada no auditório do Sindipães, no bairro Novo México, a cerimônia reuniu autoridades civis, militares, religiosas, empresariais e comunitárias, além dos homenageados, familiares e convidados. Durante a solenidade foram entregues Títulos de Cidadania Vila-Velhense, Medalhas de Honra ao Mérito e a Comenda Vasco Fernandes Coutinho, considerada a mais alta honraria concedida pelo município.



As homenagens reconheceram personalidades com relevantes serviços prestados nas áreas da segurança pública, saúde, educação, magistratura, esporte, comunicação, direitos humanos, meio ambiente, assistência social, turismo, comércio, indústria, religião, política, construção civil e atuação comunitária.



A Comenda Vasco Fernandes Coutinho — símbolo que preserva viva a ligação histórica com a colonização do solo espírito-santense — foi concedida à desembargadora Janete Vargas Simões, primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em reconhecimento à sua trajetória marcada pela dedicação ao serviço público e pelos relevantes serviços prestados à sociedade canela-verde e ao povo capixaba.



Ao agradecer a homenagem, a desembargadora, que escolheu Vila Velha para viver e constituir sua família, afirmou que a honraria possui um significado profundamente especial, por representar o reconhecimento de toda a cidade ao trabalho que desenvolve no Poder Judiciário.



Em seu pronunciamento, o prefeito Arnaldinho Borgo destacou a importância dos homenageados para o desenvolvimento humano e social do município e citou um ensinamento de São Francisco de Assis para simbolizar o legado deixado por cada personalidade homenageada.



“Cada homenageado representa uma contribuição importante para a construção de uma Vila Velha mais desenvolvida, acolhedora e humana”, afirmou o prefeito.

foto Adessandro Reis