Sete escolas municipais de Cachoeiro serão contempladas com reforma

23 de fevereiro de 2022

Pelo menos sete escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim serão contempladas com reformas no primeiro semestre deste ano. Em parte delas, o trabalho já foi iniciado ou está prestes a começar.

As intervenções são maiores na escola Sandra Monteiro Vargas Piassi, no bairro Aquidaban. A unidade passa por reforma e ampliação, com previsão de término no próximo dia 20 de março.

Entre os serviços realizados estão: ampliação de nove salas de aula; construção de novo refeitório, novos banheiros com acessibilidade e vestuário; instalação de cozinha padronizada e ar-condicionado em todas as salas de aula; adequação de acessibilidade nas áreas externas; instalação de salas de recursos multifuncionais e brinquedoteca; captação de água pluvial para reaproveitamento.

Até o próximo dia 30 de março, deverão ser concluídas as intervenções na escola Professora Idalina Cunha Moraes, no bairro Zumbi, e na sede da Secretaria Municipal de Educação (Seme), no bairro Independência. As obras incluem reparos na cobertura, nas instalações em geral e pintura.

Nesta quarta-feira (23), foi iniciada a reforma nas escolas Luiz Marques Pinto (Boa Vista) e Maria das Dores Pinheiro Amaral (Elpídio Volpini). Em março, será a vez da escola Dona Maria Santana (Basileia); em abril, da escola Anacleto Ramos (Ferroviários); e em maio, da escola Professor José Paineiras Filho (Costa e Silva). O prazo previsto de conclusão dos trabalhos em cada uma dessas unidades é de 60 dias.

“Estamos seguindo o nosso plano de ação para manutenção e reforma das unidades de ensino do município. Procuramos sempre identificar as necessidades de cada escola e fazer as intervenções necessárias. Muitas unidades foram contempladas nos últimos anos e seguimos empenhados em melhorar, cada vez mais, as condições dos ambientes escolares para nossos alunos e profissionais”, afirma a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Foto Márcia Leal/PMCI