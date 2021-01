Setur debate qualificação do destino Espírito Santo com secretários municipais amanhã (29)

A Secretaria de Turismo (Setur) realiza, nesta sexta-feira (29), o 1º Encontro Virtual de Secretários e Dirigentes de Turismo do Espírito Santo. O objetivo é apresentar a equipe, serviços e apoio técnico disponível da Setur para o desenvolvimento e qualificação do turismo capixaba. A reunião será às 14 horas, por meio de plataforma virtual.

Desde o início de janeiro, a Gerência de Gestão do Turismo (Gestur) deu início ao contato com as prefeituras, identificando os novos dirigentes e, se colocando à disposição para colaborar no planejamento das ações em cada município.



“Nossa equipe vem recebendo vários secretários municipais e fazendo toda orientação, principalmente sobre o Cadastur, selo ‘Turismo Responsável’ e orientações sobre a organização municipal para qualificação das cidades, no sentido de se organizarem para compor o novo Mapa do Turismo que deve ser atualizado este ano, explica o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

No Espírito Santo, são dez as regiões turísticas e estas englobam 54 municípios. Para participar há uma série de requisitos instituídos por lei e, cabe à Setur auxiliar todos os municípios para esta organização. O Mapa é um instrumento de ordenamento e auxilia tanto o Governo Federal quanto os Estados no desenvolvimento das políticas públicas para o turismo.

Além de orientar sobre a inserção como a manutenção dos municípios no Mapa do Turismo Capixaba, a Setur realiza trabalho de orientação e sensibilização para adesão dos empreendimentos que compõem a cadeia produtiva do setor, ao Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas (Cadastur) e, consequentemente ao Selo “Turismo Responsável”, ações que qualificam o destino Espirito Santo.

Observatório do Turismo

Na oportunidade, a Gerência de Estudos e Negócios Turísticos apresentará o Observatório do Turismo, que contém as pesquisas realizadas pela Setur, bem como o Boletim da Economia do Turismo. São informações importantes que podem colaborar com as definições de políticas públicas de cada cidade.

Ainda no encontro, Gerência de Marketing Turístico apresentará as redes de comunicação da Setur (site e redes sociais), os mecanismos de divulgação do destino Espírito Santo, participação em feiras, produção de materiais de divulgação e apoio às prefeituras em orientação no que se refere à estruturação da comunicação dos seus atrativos.

A reunião é dirigida exclusivamente aos secretários municipais dos 78 municípios. Informações pelo telefone (27) 3636-8010.