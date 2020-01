Shows nacionais com Dilsinho e Eliana Ribeiro são os destaques do final de semana em Itapemirim

A secretaria de Turismo de Itapemirim e a Comissão de Verão 2020 divulgam a programação deste final de semana nas praias de Itaoca e Itaipava. Além das atrações regionais, dois shows nacionais se destacam. São eles o do cantor Dilsinho, que se apresentará nesta quinta-feira (09), às 23h30, e o da cantora católica Eliana Ribeiro, no sábado, às 22h. Os dois shows nacionais acontecerão no palco de Itaipava.

Na quinta-feira também se apresentará em Itaipava, às 22h, abrindo o show nacional de Dilsinho, o cantor Bruno Rosa, já na sexta-feira (10), os shows acontecerão em dois balneários. No palco de Itaipava quem se apresentará, às 18h, será a Fernanda Pádua, em seguida, o cantor Fabrycio Venturini e para finalizar a noite, o Glauco encerrará os festejos.

Na área de eventos de Itaoca as atrações ficarão por conta da Banda Garota Bronzeada, a partir das 16h e de Léo Lima, às 18h, além do cantor Rodrigo Balla, às 23h30. No sábado, na praia de Itaoca, Michele Freire promete ‘sacudir’ os turistas, a partir das 16h. Wemerson Araújo assumirá o comando do som às 22h, já a Banda Agitaê fechará a programação, a partir das 23h30.

Concluindo a programação Itapemirim Verão 2020, no domingo (12), apresentam-se Os Santaréns, às 13h, na área de eventos da praia da Gamboa, já em Itaoca a Banda Beijo com Mel se apresentará a partir das 16h. O Grupo Projeto Feijoada também subirá no palco de Itaoca, a partir das 18h.