SICOOB | Produtores rurais terão acesso a crédito em feira no Sul do Estado

today26 de julho de 2022 remove_red_eye192

Equipe do Sicoob estará presente na 47ª Festa da Banana e do Leite e Feira do Agronegócio, em Alfredo Chaves

O produtor rural contará com um apoio especial para facilitar a sua vida. Na próxima semana, durante a Festa da Banana e do Leite e Feira do Agronegócio, em Alfredo Chaves, soluções como crédito rural, financiamentos, consórcios de equipamentos e seguro estarão à disposição dos participantes, por meio de um estande do Sicoob.

Com o crédito rural, o produtor poderá financiar máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras, animais para cria e recria, implantação de sistemas de armazenagem e de irrigação, projetos de melhoria genética, adequação e correção de solo, recuperação de pastagens, ações de preservação ambiental, entre outras finalidades.

Os cerca de 40 mil participantes esperados terão acesso a propostas durante o evento. “O estímulo ao desenvolvimento do agronegócio capixaba é uma das formas de continuarmos incentivando o avanço econômico e a geração de oportunidades em nossa terra”, destaca o presidente do Sicoob Sul-Litorâneo, Fábio Novaes.

A 47ª Festa da Banana e do Leite será realizada de quinta-feira (28) a domingo (31), em Alfredo Chaves, no Parque de Exposições da cidade, com entrada franca todos os dias.

Parcerias

Outras ações da instituição financeira cooperativa durante o evento incluem a parceria para a realização do concurso leiteiro e do concurso da banana, além de patrocínio a show de artistas locais e instalação de espaço para fotos.

No sábado (30), o Sicoob vai patrocinar uma caminhada esportiva, pelas ruas da cidade, e uma ação junto à Secretaria Municipal de Ação Social denominada de “Tarde Kids”, que tem por objetivo levar recreação para as crianças carentes amparadas pela secretaria e para o público em geral. Os eventos serão realizados na praça Colombo Guardia, no Centro de Alfredo Chaves.

Serviço

47ª Festa da Banana e do Leite e Feira do Agronegócio

Data: de 28 a 31 de julho (quinta-feira a domingo).

Ações do Sicoob: estande para geração de negócios e apoio a eventos.

Produtos e serviços disponíveis: crédito rural, financiamentos, consórcios e seguros. Haverá também divulgação de produtos e serviços gerais e do agronegócio.