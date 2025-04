SICOOB renova patrocínio nas séries A e B do Brasileirão de futebol masculino até 2027

Pela sétima temporada consecutiva, o Sicoob, instituição financeira cooperativa com mais de 8,6 milhões de cooperados, marca presença nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. A parceria, agora renovada até 2027, reafirma o compromisso da marca com o esporte nacional e consolida uma das principais plataformas de visibilidade e engajamento do Sistema junto ao grande público.

Mais do que uma ação de marketing esportivo, o patrocínio integra a estratégia de marca do Sicoob, conectando a instituição a valores como coletividade, pertencimento e paixão, elementos compartilhados tanto pelo futebol quanto pelo cooperativismo financeiro. Durante a temporada, que vai até dezembro, a marca será ativada em diferentes frentes, com foco em visibilidade e engajamento junto ao público torcedor.

Em um ano simbólico, com 2025 declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU), pela segunda vez, como o Ano Internacional das Cooperativas, a presença do Sicoob no campeonato se alinha ao seu posicionamento institucional. A participação em uma das maiores vitrines esportivas do país potencializa a visibilidade da marca, ao mesmo tempo em que projeta os valores do cooperativismo financeiro em um território de forte apelo simbólico e emocional.

Campeonatos estaduais

Além da participação em nível nacional, o Sicoob também esteve presente nos principais campeonatos estaduais de 2025. Ao todo, cinco torneios regionais contaram com a presença da marca: Campeonato Goiano, Catarinense, Gaúcho, Mineiro e Baiano. Essa atuação reforça a presença territorial das cooperativas que integram o Sistema e fortalece a conexão com as comunidades onde atuam.

Como uma instituição enraizada nos valores do cooperativismo, o Sicoob valoriza a proximidade, o pertencimento e o desenvolvimento local. Nesse sentido, o apoio ao esporte vai além do futebol, refletindo um compromisso mais amplo com iniciativas que gerem impacto positivo em diversas regiões.

O Sicoob também apoia modalidades como vôlei, automobilismo, canoagem, corridas de rua e projetos com atletas, utilizando essas ações para incentivar o esporte, promover a inclusão e criar oportunidades, além de fortalecer os laços com as comunidades e inspirar novos talentos em todo o país.