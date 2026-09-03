Sicoob supera R$ 1 bilhão em créditos contemplados por consórcios

today3 de setembro de 2026 remove_red_eye72

O Sicoob alcançou um novo recorde em consórcios: R$ 1 bilhão em créditos contemplados em um único mês. Ao todo, foram R$ 1.002.718.206,08 distribuídos em 10.612 cotas contempladas em agosto, alta de 33% sobre o mesmo mês de 2025.

O número chama atenção não só pelo volume, mas pelo que revela sobre o comportamento do cooperado: cada vez mais brasileiros estão usando o consórcio como ferramenta de planejamento financeiro de médio e longo prazo, e não como alternativa de último caso ao crédito tradicional.

“Um bilhão de reais contemplados em um único mês não é só um número redondo, é um retrato de como o cooperado está enxergando o consórcio hoje. Isso mostra maturidade financeira: as pessoas estão planejando com mais antecedência e enxergando o produto como parte de uma estratégia, não como uma alternativa pontual”, avalia Itamar Filho, gerente de Consórcios e Cobrança Bancária do Sicoob.

O resultado também acompanha uma mudança de percepção sobre a modalidade no país. Pesquisa da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), divulgada em agosto, aponta que o conhecimento sobre o consórcio já ultrapassa 56% dos brasileiros, patamar que ajuda a explicar por que o produto tem ganhado espaço mesmo fora dos momentos tradicionais de juros altos.

Para o executivo, o marco também diz algo sobre o momento do mercado. “O consórcio deixou de ser visto só como uma alternativa em cenário de juros altos. Esse bilhão representa milhares de projetos pessoais, familiares e profissionais que sairão do papel. É recurso a ser injetado nas praças em que o Sicoob está presente, mudando o dia a dia das pessoas. Nosso compromisso é fazer a diferença na vida dos nossos associados, esse número é a materialização disso”, afirma.

No consórcio do Sicoob, a contemplação ocorre, mensalmente, por sorteio ou lance. Para simular ou contratar, o cooperado pode acessar a página de Consórcios do Sicoob ou o App Sicoob.