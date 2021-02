Simone Mendes celebra a chegada de sua filha, Zaya

Ontem, dia 22 de fevereiro, às 21h42, Simone Mendes deu à luz a sua tão esperada menina. Fruto do relacionamento com o empresário Kaká Diniz, Zaya chega ao mundo pesando 3,65kg, com 52cm, de um parto cesárea, em Orlando.



“Estou muito emocionada em ter minha filha em meus braços. Ela é linda e, agora sim, nossa família ficou completa. Estamos felizes e muito bem. Obrigada pelo carinho de todos os fãs que torcem tanto pela minha família”, revela a cantora.



Simone e a filha passam bem e, após liberação médica, retornam ao Brasil.