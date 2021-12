SIMPATIAS PARA O ANO NOVO | Comidas que trazem sorte na ceia

Para começar 2022 com o pé direito, nada melhor que uma ceia repleta de alimentos que carregam forte significados

Os preparativos para a virada do ano já começaram. E para dar uma forcinha ao destino, muita gente aposta em seguir certas tradições, e uma das mais comuns é seguir superstições com as comidas.

Na noite da virada você tem a oportunidade de preparar a ceia de Réveillon com comidas que trazem sorte para o ano novo. São alimentos que são verdadeiros amuletos de proteção, de sorte, harmonia ou até mesmo facilitadores para o alcance do que se deseja.



“O segredo está na escolha dos ingredientes e também na preparação. É importante estar com o pensamento positivo, almejando boas energias e transmitindo vibrações poderosas”, aconselha Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilíbrio.



Veja algumas dicas para que você tenha uma ceia de ano novo com alimentos que carregam um forte significado:

Lentilha da sorte

Entre as comidas que trazem sorte para o ano novo, uma das mais famosas é a lentilha. Ela é sem dúvida, um dos alimentos para o ano novo mais populares na ceia. Presente em quase todas as mesas das famílias brasileiras, este grão se assemelha a moedas e, por isso, é o símbolo mais popular de fartura e riqueza.



Portanto, comer pelo menos uma colher de sopa de lentilha é o segredo para um ano de muita fartura. Prepare a lentilha da sorte no ano novo e se surpreenda com os resultados.



Romã

Não pode faltar a romã entre as comidas que trazem sorte para o ano novo! Ela simboliza fertilidade e prosperidade, além de florescimento, crescimento e abundância.



Como fazer a simpatia com romã de ano novo

A simpatia com romã no ano novo também está fortemente associada ao Dia de Reis (comemorado no dia 6 de janeiro), pois a data marca o início de um novo tempo no ano que se iniciou. Pela tradição você deve guardar três sementes secas de romã. Mas não se esqueça: elas devem ser levadas na carteira durante todo o ano.



Uva

A uva é uma das mais importantes frutas para ceia de ano novo. Comer uva no Réveillon carrega grande simbolismo. Acredita-se que esse alimento pode trazer prosperidade e paz, por isso não pode faltar na ceia.



Simpatia da uva para ano novo

O costume das uvas como comidas que trazem sorte para o ano novo tem origem na Espanha. Lá as pessoas comem 12 uvas à meia-noite e guardam os caroços na carteira durante todo o ano.



Carne de porco

Entre as comidas que trazem sorte para o ano novo, a carne suína também está presente em muitas ceias. Peças como o pernil costumam ser o ingrediente principal da mesa.



Isto se tornou comum, pois o porco simboliza progresso. Além disso, a figura do animal inteiro colocado sobre a mesa — os famosos leitões; traz a energia da abundância. Por isso, o porco é um dos alimentos para o ano novo que não podem faltar na sua lista.



Peixe

Se você gosta de carne, outra ideia de comida que traz sorte para o ano novo é o peixe. Ele também representa o progresso que se deseja alcançar no ano que está começando. Além disso, ele também é um dos principais símbolos relacionados com a história de Jesus Cristo. Dessa forma, ele também representa prosperidade e fartura.



Maçã

A maçã simboliza o sucesso, principalmente no amor. Por isso, é utilizada para alcançar um ano de conquistas positivas e felicidade.



Simpatia de maçã para ano novo

Para alcançar os benefícios dessa fruta durante a ceia de ano novo, basta dar uma mordida à meia-noite em uma maçã bem vermelha.



Frutas Secas

Pêssego, figo, amêndoas, nozes, avelã e tâmaras costumam ser frutas bem tradicionais no Natal. Por simbolizarem sorte e fartura, essas frutas também passaram a fazer parte da ceia de ano novo, seja em forma cristalizada ou seca.