Sindiplast-ES discute com o Governo do Estado a implantação do Programa Tampinha do Bem em escolas públicas

today28 de janeiro de 2021 remove_red_eye72

O programa Tampinha do Bem, que estimula a coleta e a reciclagem de tampas plásticas, será implantado em quatro escolas públicas – duas da rede estadual e duas da rede municipal – em 2021. O compromisso ocorreu na última segunda-feira, 25, durante uma reunião do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo (Sindiplast-ES) – articulador da ação, e a vice-governadora, Jacqueline Moraes.

O encontro contou ainda com representantes da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), do Sesi/Senai-ES, do Sinrecicle e do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Coemas). De acordo com o superintendente do Sindiplast-ES, Gilmar Nogueira, durante a reunião foi criado um grupo de trabalho envolvendo os representantes das entidades participantes, que ficaram responsáveis por ajustar o projeto às necessidades do Estado.

As quatro escolas participantes ainda serão definidas e funcionarão como projeto-piloto do programa na rede pública de ensino. A expectativa é de que um Termo de Compromisso entre as entidades e o Estado seja assinado no mês de fevereiro. “O projeto é piloto para entendermos como ele funcionará nessas escolas e como será a logística do recolhimento, para depois expandí-lo para outras unidades de ensino. O objetivo maior é aplicar o programa em todo o Estado”, explicou Gilmar Nogueira.

A previsão é de que em fevereiro também haja uma capacitação dos professores para que discutam a temática da conscientização ambiental e reciclagem com os alunos. O Sindiplast-ES ainda dialoga com os parceiros do programa para que sejam disponibilizados coletores para o recolhimento dessas tampinhas.

“O programa trabalha a educação ambiental e o incentivo à economia circular, envolvendo crianças, adolescentes e suas famílias. Todo o material recolhido será negociado com as indústrias de Transformados Plásticos, servindo de matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Já o valor arrecadado será utilizado pelas escolas em ações voltadas para a conscientização ambiental”, ressaltou o presidente do Sindiplast-ES, Jackley Maifredo.

Tampinha do Bem na Rede Sesi-Senai

Realizado anteriormente apenas durante a Semana do Plástico, o programa Tampinha do Bem já é aplicado na Rede Sesi-Senai-ES. Em 2021, entretanto, a iniciativa foi ampliada para que a coleta de tampinhas plásticas ocorra durante todo o ano nas unidades de ensino da rede, no prédio da Findes e em empresas e instituições que tiverem interesse em participar do programa.

As instituições que recolherem a maior quantidade de tampinhas serão conhecidas e premiadas durante a 14ª Semana do Plástico, no mês de novembro. “O maior propósito do programa é mostrar que é possível transformar produtos lançados no meio ambiente em matéria-prima para a indústria, visto que o plástico é um produto 100% reutilizável”, finalizou o presidente do Sindiplast-ES, Jackley Maifredo.