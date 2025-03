Sine de Anchieta tem 86 vagas de emprego nesta segunda-feira (10)

Começar a semana com um novo emprego é o objetivo de muitos trabalhadores e a nossa dica é procurar a agência do Serviço Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta, onde há 86 vagas nesta segunda-feira (10). O atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h.

Vendedor óptico, agente de coleta, ‘rigger’, caldeireiro, cozinheiro, pizzaiolo, garçom, operador de pá carregadeira, operador de retroescavadeira, cuidador de idosos, mecânico, balconista de padaria e vidraceiro são algumas das vagas de emprego.

Confira no link a listagem completa de vagas e de profissões.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.