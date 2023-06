Sine de Vila Velha tem 642 vagas de emprego formal esta semana

5 de junho de 2023

O Sine de Vila Velha começa a semana ofertando 642 vagas de trabalho em empresas do município. Os interessados devem aproveitar as oportunidades, que incluem funções em diversas áreas de atuação profissional, de diferentes setores produtivos. Para garantir encaminhamento, o trabalhador deve comparecer ao Sine de Vila Velha, que funciona na Vila do Empreendedor – no Subsolo “A” do Boulevard Shopping –, de segunda a sexta-feira, no período de 8 às 17h, para se cadastrar.

O maior número de vagas neste início de junho se destina às seguintes funções: engenheiro civil, auxiliar de engenheiro da construção civil, gerente comercial, gerente de suprimentos, instalador de equipamentos de comunicação, técnico de alimentos, técnico de suporte de TI, técnico em segurança do trabalho, auxiliar administrativo, assistente administrativo, auxiliar de linha de produção, caixa de loja, conferente de carga e descarga, cuidador de pessoas idosas e dependentes

Também há vagas para trabalhadores que exercem outras funções, como: açougueiro, ajudante de açougueiro (comércio), ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de eletricista, ajudante de obras, apontador de obras, armador de ferragens na construção civil, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de padaria, atendente de peixaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de estoque, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de pessoal, bombeiro hidráulico, borracheiro.

E ainda há outras oportunidades para carpinteiro, carpinteiro de obras, confeiteiro, costureira em geral, cozinheiro geral, eletricista, eletricista auxiliar, embalador a mão, empacotador, encarregado de obras, fiscal de loja, fiscal de prevenção de perdas, lanterneiro de automóveis, lavador de veículos, marceneiro, mecânico, mecânico de manutenção de automóveis, mecânico de manutenção de ônibus, montador de móveis de madeira, motofretista, motorista de caminhão, operador de empilhadeira, pedreiro, pedreiro de reforma geral, pintor de veículos, recepcionista atendente, recuperador de crédito, repositor de mercadorias, soldador, vendedor interno.

1º Lugar em geração de empregos no Estado

Em Vila Velha, as políticas públicas de atenção ao trabalhador estão apresentando resultados cada vez melhores. Na atual administração, o município – que há dois anos vem registrando as maiores taxas de crescimento entre as cidades da Região Metropolitana – também ficou no topo do ranking de geração de empregos na Grande Vitória em 2021 e 2022.