Sine Vila Velha apresenta serviços e oportunidades durante Feira de Profissões

today27 de agosto de 2026 remove_red_eye74

Estudantes do Ensino Médio e Superior puderam conhecer de perto as oportunidades e os serviços oferecidos pelo Sine Vila Velha, durante a “Feira de Profissões” promovida pela faculdade Multivix, na quarta-feira (26).

Representantes do Sine – órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha –, participaram do evento apresentando um painel dedicado a orientar os jovens sobre carreira, emprego, qualificação profissional e a ferramenta da carteira de trabalho digital.



Durante a exposição, os técnicos explicaram como funciona a intermediação de mão de obra – desde o cadastro e a entrevista até o encaminhamento dos candidatos para vagas disponíveis nas empresas do município – e também falaram sobre os outros serviços prestados pelo Sine Vila Velha, como a habilitação ao Seguro-Desemprego, suporte para obtenção da Carteira de Trabalho Digital e a orientação profissional, incluindo apoio na elaboração de currículos e na busca por novas oportunidades de trabalho no mercado formal da cidade.



Além das informações sobre o mercado de trabalho, a Feira de Profissões da Multivix proporcionou aos participantes contato com diferentes áreas de formação, por meio de atividades práticas e interativas que ajudaram a apresentar a rotina e as possibilidades de atuação em cada profissão.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, a participação do Sine Municipal contribuiu para aproximar os estudantes das oportunidades existentes no município, ajudando-os a tomar decisões mais conscientes e assertivas sobre seu futuro.



“A presença do Sine Vila Velha neste evento permitiu que os participantes conhecessem diferentes áreas de atuação, serviços e oportunidades, tornando a feira ainda mais completa para quem está pensando no futuro acadêmico e profissional”, avaliou.

POR CLAUDIO FIGUEIREDO