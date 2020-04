Sintomas da gripe vão de febre alta a dor muscular

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, teve início em março em todo o país. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos vulneráveis, até o dia 22 de maio. Mas afinal, quais são os sintomas da gripe? A coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, Francieli Fontana, explica.



“A gripe geralmente começa com febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, o nariz escorrendo, e também pode apresentar tosse seca. A febre é o sintoma mais importante da gripe, dura em torno de três dias e os sintomas respiratórios, como a tosse, vão se tornando mais evidentes com a progressão da doença e geralmente duram de três a cinco dias após o desaparecimento da febre.”

Muitas vezes, por causa dos sintomas em comum, a gripe pode ser confundida com outras viroses respiratórias, como o resfriado, lembra a coordenadora. Em alguns casos a gripe pode evoluir para pneumonia, levando à internação hospitalar.

Em todos os estados o número de postos foi ampliado para evitar aglomeração, como orienta o Ministério da Saúde na prevenção ao coronavírus. Em caso de fila, as pessoas devem manter distância de dois metros umas das outras.

Se você está dentro dos grupos prioritários, não deixe de se vacinar.

Fonte Agência do Rádio