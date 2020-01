Sítio recebe visitantes durante colheita de pitayas

Um sítio na localidade de Cachoeira Alta, no interior de Alfredo Chaves, iniciou a colheita de pitayas. E durante o período resolveu abrir as porteiras da propriedade para visitação. Os interessados podem visitar o sítio e colher a fruta que deseja comprar, mas é necessário agendar.

O sítio Cachoeira Alta, da família Cetto, recebe visitantes que podem ver de perto a cultura de pitayas, uma fruta ainda exótica pouco conhecida no Estado mas com grandes propriedades de nutrientes. De acordo com o produtor Eloilson de Souza Cetto, os visitantes poderão conhecer a plantação, degustar e escolher as próprias frutas que desejam levar para casa.

Na propriedade da família, que fica a 4 km do centro de Alfredo Chaves, por via asfaltada, há cerca de 10 espécies da fruta em produção. Há plantas originárias da Colombia e de outros países da América Central.

Benefícios da Pitaya

Rica em nutrientes, como a vitamina C, B1, B2, B3 e minerais, como ferro, cálcio e fósforo, a pitaya é um alimento completo que deveria estar mais presente em nossa alimentação.

É possível fazer uma infinidade de receitas com a pitaya, uma das formas mais fáceis de se conseguir consumí-la é em forma de suco e drinques. A pitaya, conhecida também como a fruta do dragão por causa da aparência de sua casca, é uma fruta muito saborosa, com variadas espécies com polpa branca ou rosada.

Informações/Agendamento de visitas: (27) 99945-1288 (Eloilson).