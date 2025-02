Sofia Fornazari em “Dona Rosinha”, um projeto que traz luz sobre o cuidado com nossos idosos

O curta-metragem é estrelado por Laura Cardoso e Bianca Rinaldi

Sofia Fornazari está no elenco da primeira fase do curta-metragem “Dona Rosinha”. O filme traz uma reflexão importante para toda sociedade sobre o abandono de idosos.

Para se ter uma ideia da importância dessa questão, somente em 2023 no Brasil, dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, apontaram um aumento de 855% no número de abandono de idosos em relação ao ano anterior.

Baseado em histórias reais, “Dona Rosinha” mostra a vida de Dona Rosa, uma senhora que foi abandonada pela filha em uma cidade pequena do interior.

Sofia, que atualmente vive Flora, na novela do SBT, “A Caverna Encantada”, contou um pouco sobre as filmagens:

“Acordávamos muito cedo para filmar, a equipe era muito divertida e durante os intervalos passava alguns textos com a Bianca Rinaldi. Foi um projeto bem marcante.”

No filme, Sofia interpreta Dorinha (na fase criança), filha de Maria Helena (Bianca Rinaldi). Entre as cenas que mais gostou ela tem sua preferida.

“Gostei muito de gravar as cenas em que a van escolar ia me buscar em casa. Havia muitas crianças, foi bem legal e animado!”

O filme foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Estado de São Paulo. O filme de KK Araujo e Marcelo Gomes é estrelado por Laura Cardoso e Bianca Rinaldi e além delas e Sofia Fornazari estão no elenco Natália Rodrigues e Rafaela Puopolo.