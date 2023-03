Sommelier de Anchieta conquista certificação internacional inédita

O anchietense Marcus Vinícius Mezadri, 40 anos, conquistou recentemente o título de sommelier Gradus, concedido pela International Sommelier Guild (ISG), uma das mais reconhecidas escolas de sommeliers do mundo, representada no Brasil pela Celebrare Escola de Vinho. É o único capixaba na lista dos seis brasileiros com o título.

Mezadri pegou gosto pelo vinho durante uma viagem que fez na Europa. Depois disso começou a estudar sobre o assunto e a se dedicar no segmento, participando de confrarias, cursos, feiras e degustação às cegas. Para a certificação, ele passou por três dias seguidos de exames, que foram realizados em São Paulo, na Casa do Porto.

A certificação sommelier Diploma Program é uma das mais difíceis na indústria do vinho. “É um imenso orgulho e uma honra ser o primeiro e único capixaba a alcançar esse nível de certificação internacional. Atualmente, somente eu e mais 05 profissionais brasileiros temos a distinção de “Sommeliers Gradus” na América do Sul”, disse Mezadri

O capixaba é sommelier formado pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), filiada a Association de la Sommellerie Internationale (ASI); tem nível avançado em vinhos pela Wine & Spirit Education Trust (WSET), com sede no Reino Unido, e foi finalista do Concurso de Melhor Sommelier do Alentejo de 2019, além de sócio e fundador da @theuvinho uma marca própria de vinhos com distribuição no Espírito Santo.