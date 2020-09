Submetralhadora, revólver e drogas são apreendidas pela PM em Vila Velha

Através de denúncias anônimas e informações do serviço reservado da Polícia Militar, por volta das 17h de ontem (24), a equipe da Força Tática da 13ª Companhia Independente prosseguiu à Rua Bela Vista, localizada no bairro 23 de Maio, para averiguar a informação de que indivíduos estavam intimidando os moradores com arma de fogo.

Quando os policiais chegaram ao local se depararam com dois indivíduos, um com uma submetralhadora semi-industrial calibre 380 e o outro com um revólver calibre 38. Eles tentaram fugir, mas não obtiveram êxito, pois foram alcançados na residência de número 7, onde foram apreendidos mais materiais ilícitos (16 munições calibre 38 intactas, uma bucha de maconha, 12 pinos de cocaína, 146 pedras de crack, R$ 174,00 em espécie, um celular multilaser e um celular motorola).

Por volta das 21h30, a equipe da Força Tática recebeu informações via rádio que dois indivíduos teriam invadido uma residência. Quando a guarnição chegou ao local encontrou, no interior da residência os indivíduos, um revólver com seis munições intactas e uma sacola contendo 18 munições.

Os detidos e os materiais aprendidos foram encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.