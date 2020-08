Suspeito de estuprar sobrinha de 10 anos é preso em Minas Gerais

Foi preso em Betim/MG, na madrugada desta terça-feira, dia 18, o tio acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos em São Mateus/ES. Segundo informações, ele abusava da sobrinha desde os seis anos. A prisão foi anunciada por Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, nas redes sociais. “A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentada no no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassadas pela equipe de segurança ainda hoje”, disse Casagrande.

R. H. de J., de 33 anos, é foragido e ex-presidiário, e já chegou a cumprir pena por tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma. O novo mandado de prisão, por estupro de vulnerável, foi expedido pela 3.ª Vara Criminal de São Mateus, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), na quarta-feira passada, 12.

A menina foi transferida de São Mateus, no norte do Espírito Santo, para o Recife/PE, após decisão do juiz Antonio Moreira Fernandes, da Vara da Infância e da Juventude da cidade onde a menina mora. Desde domingo, a criança está internada no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam-UPE), hospital que ela teve a gestação interrompida. O procedimento foi feito no domingo e finalizado na segunda-feira.

No dia do procedimento, o hospital foi alvo de atos de grupos religiosos, contrários ao aborto. Também houve manifestações de grupos de mulheres que defendiam o procedimento.

O acusado está sendo levado para o Espírito Santo e deve ficar detido no Complexo de Xuri, onde existe uma ala dedicada aos presos por estupro.