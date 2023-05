Sustentabilidade: prefeitura de Anchieta elimina cinco toneladas de papel

Dentre as diversas ações da prefeitura de Anchieta para cumprir com seu programa de sustentabilidade, a eliminação de papel é uma das mais significativas. Ao todo, o montante destinado à reciclagem vai chegar a cinco toneladas em quatro anos.

A Comissão de Avaliação de Documentos da prefeitura de Anchieta fez, na última semana de abril, um mutirão para eliminação de vários documentos que já estavam vencidos, de acordo com a tabela de temporalidade de documentos arquivados.

Com o mutirão foram eliminados, aproximadamente, uma tonelada de papel, que estavam ocupando o lugar de forma desnecessária. Todo o material reciclável vai para a Associação de Catadores da Unidade Primária de Materiais Recicláveis de Anchieta (Unipran).

Para o presidente da comissão, Leôncio Pinto de Oliveira, esse mutirão é de grande valia “para receber os novos documentos no Arquivo Central que já tem estado saturado”, disse. “Vale ressaltar que esse montante foi apenas no dia do mutirão. Mas, nos últimos quatro anos, cerca de cinco toneladas de documentos já foram eliminados pela comissão”, calculou.

Governo Digital

Em outra ação de sustentabilidade, a prefeitura de Anchieta implantou o Governo Digital e já conseguiu economizar 52.137 folhas de papel entre fevereiro e abril de 2023, por meio do protocolo digital.