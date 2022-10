Tadeu Marino assume Secretaria Estadual de Saúde, após saída de Nésio Fernandes

O médico pediatra José Tadeu Marino, após publicação no Diário Oficial do Espírito Santo desta sexta-feira, dia 07, passa a responder pela Secretaria de Saúde do Estado (SESA). Ele vai ficar no cargo até o dia 31 de outubro deste ano.

Tadeu já foi Secretário Estadual de Saúde de 2011 a 2014.

O motivo da mudança não foi informado.

Outra mudança também foi na Procuradoria Geral do Estado – PGE, onde foi designado Rafael Induzzi Drews, que vai permanecer no cargo de 10 a 30 de outubro de 2022.

Já o novo Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) é José Vargas, que ficará no cargo de 07 a 10 de outubro deste ano.