Tarifa do ônibus em Cachoeiro terá novo valor a partir desta quinta (13)

12 de fevereiro de 2025

O Conselho Municipal de Transporte e Tarifas de Cachoeiro anunciou, nesta quarta-feira (12), o reajuste anual da tarifa do transporte coletivo urbano e distrital.

A partir desta quinta-feira (13), a passagem passará de R$ 4,70 para R$ 5,10 nos tipos de pagamento a bordo em dinheiro, vale transporte e nas linhas distritais.

A tarifa no Cartão Cidadão (bilhetagem eletrônica) foi fixada em R$ 4,00 nas linhas urbanas. No Cartão Escolar, o valor será R$ 2,00. O reajuste tarifário anual é estabelecido pelo contrato de concessão do serviço de transporte, cujo estudo deveria ter sido feito em dezembro de 2024 e o novo valor ter entrado em vigor em 01 de janeiro de 2025.

Os conselheiros aprovaram a proposta de reajuste da tarifa técnica do sistema de transporte apresentada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), levando em consideração a tarifa como o rateio do Custo Total do Serviço entre os usuários pagantes.

O cálculo é feito em cima do número de passageiros transportados, quilometragem percorrida e custo quilométrico. O custo por quilômetro corresponde à soma dos Custos Variáveis com os Custos Fixos.

O Conselho Municipal de Transporte e Tarifas, que avalia e aprova o reajuste, é composto por representantes de secretarias municipais, da Agersa, da Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro (Fammopoci), do Conselho Municipal do Idoso, das empresas de transporte coletivo, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Número de usuários vem diminuindo

Apesar do município, em 2014, quando licitou o serviço de transporte público coletivo municipal ter prospectado que o serviço seria utilizado por aproximadamente 16,8 milhões de usuários ao ano, a empresa nunca operou com esse quantitativo. Já em 2015, quando foi iniciado o contrato, o Consórcio vencedor do certame transportou 11 milhões de passageiros naquele ano, ou seja, 5,8 milhões a menos do que foi prospectado no edital de licitação. Em 2023, com a pandemia, o número de usuários ao ano caiu drasticamente chegando 6,8 milhões e esse quadro permanece até hoje.

“Vários fatores influenciaram nessa diminuição, como por exemplo a criação dos aplicativos de mobilidade urbana, a facilidade para aquisição de veículos e o medo de aglomeração proveniente no período da pandemia”, acrescentou Vilson Carlos Gomes Coelho, diretor-presidente da Agersa.

Segundo ele, a pressão que a tarifa sofre atualmente é representativa em termos de redução do volume de passageiros transportados. “Se houver uma utilização maior do sistema, na próxima revisão realizada, a tendência é cair o custo. Se nós tivéssemos hoje esses 1,4 milhões de usuários aos mês prospectados na licitação de 2014, a passagem custaria em torno de R$ 2,30”, afirmou.

Cartão Cidadão

O diretor-presidente da Agersa reforça que o uso do cartão do transporte coletivo oferece praticidade e economia, permitindo o pagamento das viagens de forma rápida, além de possibilitar a integração entre as viagens.

“Isso significa que o passageiro pode utilizar mais de um ônibus, se necessário, para chegar ao seu destino, pagando apenas uma passagem dentro do intervalo de uma hora. Essa vantagem proporciona maior comodidade e facilita o acesso a diversos bairros da cidade, promovendo uma mobilidade urbana mais eficiente”, destaca o diretor-presidente da Agersa.

A aquisição do Cartão Cidadão é gratuita, com emissão imediata na loja “Cartão Melhor” do Shopping Cachoeiro.

Confira os pontos de recarga do cartão do transporte coletivo:

Drogaria Amanda – Guandu (ao lado das Casas Bahia)

Drogaria Consolação – Valão

Drogaria Coronel Borges

Ild Espaço Consultoria e Beleza – Itaoca Pedra

Morenos Revistaria – BNH de Cima

Papelaria Bem Me Quer – Alto União

Papelaria Criativa – Nova Brasília

Papelaria Lápis e Papel – IBC

Papelaria Lima – Gilson Carone

Papelaria Empório Cores – Rui Pinto Bandeira (Avenida Rui Pinto Bandeira)

Papelaria Margil – Aeroporto (próximo ao Ginásio Ferração)

Papelaria Vila Rica – Em frente ao CIE

Rodoviária de Cachoeiro – Guichê da Viação Sudeste

Shopping Cachoeiro – Loja Cartão Melhor

Supermercado Polonini – Novo Parque

Telemares – Guandu (próximo ao Museu Ferroviário)

Terminal Beira-Rio

foto divulgação/PMCI