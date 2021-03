Taxista desaparecido é encontrado morto na zona rural de Itapemirim

Desaparecido há três dias, o taxista Edílio Santana, de 66 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira, dia 23, próximo a uma plantação de abacaxi, na zona rural de Itapemirim.

Edílio, que era muito conhecido na região, residia em Barra de Itapemirim e saiu em seu veículo, um Fox branco, às 2 horas da madrugada de sábado para fazer uma corrida e desapareceu. Câmeras de videomonitoramento mostraram que Edílio foi em direção ao bairro Pontal, em Marataízes, e depois seguiu para Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações, um vaqueiro que avistou o corpo do taxista, que estava caído com o rosto para baixo.

O veículo ainda não foi localizado.