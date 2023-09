TDI: conheça a doença que pode fazer alguém ter dezenas de personalidades

today31 de agosto de 2023 remove_red_eye231

De acordo com o Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu, o tratamento de TDI pode permitir uma harmonia entre as personalidades

Já pensou em ter dentro de si mais de 30 personalidades diferentes capazes de interagir entre si e ter memórias, hábitos e comportamentos próprios? É isso que pode ocorrer com uma pessoa que possui TDI – Transtorno Dissociativo de Identidade.

O que é TDI?

O Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI) é uma condição psicológica complexa em que uma pessoa apresenta duas ou mais identidades distintas, frequentemente chamadas de “personalidades” ou “alter egos”.

Cada identidade pode ter características, memórias e comportamentos únicos. A transição entre essas identidades é acompanhada de amnésia significativa para eventos ocorridos quando outras personalidades estavam no controle.

O que causa o TDI?

De acordo com o Pós PhD em neurociências e membro da Society for Neuroscience nos EUA e da Sigma XI, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, o transtorno pode advir de traumas ou abusos no passado.

“As causas do TDI estão associadas, principalmente, a experiências traumáticas, como abuso físico, sexual ou emocional durante a infância, então, o transtorno surge como uma estratégia de defesa do indivíduo para lidar com o trauma extremo, fragmentando a identidade para evitar a consciência plena das memórias dolorosas”.

“Esse mecanismo dissociativo ocorre quando a mente tenta separar aspectos da personalidade para preservar a sanidade emocional. Fatores genéticos e predisposições familiares também podem desempenhar um papel na vulnerabilidade ao desenvolvimento do TDI, mas o trauma é considerado o fator primordial”, explica Dr. Fabiano.

TDI tem cura?

“O tratamento do transtorno envolve a terapia cognitivo-comportamental, focada em identificar e desafiar padrões de pensamento disfuncionais, é comum. Ela tem como objetivo unificar as diferentes personalidades, promovendo a cooperação e a harmonia interna”.

“O TDI pode ser controlado, seja através da harmonia entre as personalidades ou da unificação delas para reduzir o seu número, a depender de cada caso, a abordagem é totalmente individualizada e com resultados de longo prazo”, afirma Dr. Fabiano de Abreu.