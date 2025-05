Teatro Cego leva espetáculo para alunos de escolas públicas capixabas

Encenada no escuro, a montagem foca nas sensações e ensina empatia para os pequenos

Aprender empatia por meio da arte teatral. Este é o objetivo do grupo Teatro Cego (SP) com espetáculo “A Festa da Inclusão – Teatrinho Cego” que desembarca nos próximos dias nas escolas capixabas. Em curta temporada, a obra será exibida para os alunos de escolas públicas, entre 6 e 10 anos, em Linhares (4/6), São Mateus (6/6) e Conceição da Barra (10/6).

De forma gratuita, a equipe disponibiliza transporte (escola – teatro – escola) e alimentação para todos os participantes das instituições de ensino selecionadas. O projeto é uma realização da R. Gamboa Projetos Culturais, via Lei Rouanet, com patrocínio da TAG.

De forma lúdica e cuidadosa, em “A Festa da Inclusão”, o público é convidado para a festa de aniversário de Estela – uma menina com deficiência visual total – que vai acontecer em um local iluminado por lâmpadas (artificiais) super coloridas. Em um momento da peça, a luz acaba, e a plateia passa a ficar em um lugar escuro por apenas alguns minutos.

É durante este período de escuridão que as crianças são levadas a compreender a importância de aprender a se colocar no lugar das outras pessoas. Por meio da empatia o mundo se tornará um lugar mais justo e igualitário. Durante a apresentação, os sentidos das crianças são estimulados o tempo todo, por meio de sons, aromas, sensações táteis e até mesmo pelo paladar, pois, após cantarem o “parabéns”, todos ganham um pedaço de bolo e tem que adivinhar o sabor.

O espetáculo “A Festa da Inclusão” traz como objetivo a criação de um ciclo social e cultural com os alunos, a partir da acessibilidade e inclusão, levando o assunto de uma forma lúdica e objetiva. A obra apresenta questões que envolvem temas ligados a experiências sensoriais, estimulando a cidadania nos anos de formação social e psicológica das crianças. Além da peça, os alunos participarão de um bate-papo com os atores para dialogar sobre o que acabaram de assistir.

Conheça o Teatro Cego

Desde 2012, a R. Gamboa Projetos Culturais vem desenvolvendo o Teatro Cego, um formato teatral onde a peça acontece completamente no escuro. Através da arte e do entretenimento, o projeto proporciona uma experiência única ao público, convidando-o a abdicar da visão e a compreender a trama através de seus outros sentidos (olfato, paladar, tato e audição), utilizando-se de aromas, música e sensações táteis.

O elenco traz atores com deficiência visual, cumprindo, assim, um papel social através da arte. Porém, para que haja mais integração, o elenco nunca é formado só por atores com deficiência visual.

Todas as montagens do Teatro Cego utilizam câmeras de infravermelho durante as apresentações, para garantir a segurança de todas as pessoas (espectadores, atores e produção). Um técnico monitora as imagens ao vivo durante todo o espetáculo.

Os espetáculos ”O Grande Viúvo”, ”Acorda, Amor!”, “Clarear”, ”Um Outro Olhar” e “O Reino de Lindsor” emocionaram espectadores em vários teatros do Brasil e tornaram-se grandes sucessos de público e de crítica.

Saiba mais em www.teatrocego.com.br

Ficha técnica

Texto e direção: Paulo Palado

Elenco: Ed Cotrim, Ghell Silva, Naiara de Castro, Tais Sabach e Thiago Darcia

Produção: Luiz Mel, Lourdes Rocha, Carlos Righi, Bruno Righi, Zan Martins, Rosana Antão, Ana Righi e Flávia Strongolli

Sonoplastia: Gustavo Cerqueira

Ilustrações: Daniel Mauzhen

Serviço

Sessão Linhares

Data: 4 de junho de 2025 (quarta-feira)

Horário: 9h e 14h

Local: Ginásio Poliesportivo Idemar Uneda

Endereço: Praça do Bairro Shell, s/nº – Linhares (ES)

Sessão São Mateus

Data: 6 de junho de 2025 (sexta-feira)

Horário: 9h e 14h

Local: Casa da Cultura Largo do Chafariz

Endereço: Sítio histórico Porto de São Mateus, s/nº – São Mateus (ES)

Sessão Conceição da Barra

Data: 10 de junho de 2025 (terça-feira)

Horário: 9h e 14h

Local: Campo Society

Endereço: Rua Amazonas, s/nº – Bairro Aluísio – Braço do Rio (ES)

foto Iasmin Dib