Teatro celebra o Dia do Estudante em Anchieta

today11 de agosto de 2025 remove_red_eye26

Em homenagem ao Dia do Estudante, o Grupo de Teatro Rerigtiba realiza o projeto Palco Aberto: Educação e Arte em Cena, com apresentações teatrais voltadas para alunos da rede pública de ensino de Anchieta.

O projeto acontece em duas etapas. A primeira será realizada em agosto, durante a Semana do Estudante, com espetáculos apresentados no Espaço Cultural Rerigtiba e também em quadras de escolas do município.

Serão encenadas três peças do repertório do grupo: Uma Viagem no Tempo, A Maldição e o Mistério de Kalá e Janelas, voltadas para alunos do Ensino Fundamental II e adultos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A segunda etapa do projeto acontece em outubro, durante a Semana da Criança, com apresentações para alunos do Ensino Fundamental I. As peças Cadê Mafalda?, O Rei de Quase Tudo e Sono e Sonhos abordam temas como protagonismo, afetividade, aceitação e preservação, promovendo uma experiência lúdica e sensível para os jovens.

“Com o projeto Palco Aberto: Educação e Arte em Cena, buscamos valorizar a arte e homenagear nossos estudantes com uma série de apresentações que estimulam a imaginação e o desenvolvimento pessoal, porque acreditamos que a arte educa, emociona e empodera”, afirma a atriz Julia, integrante do grupo Rerigtiba.

Temáticas das encenações da Semana do Estudante:

Uma Viagem no Tempo – convida o público a embarcar em uma jornada histórico-afetiva que destaca a importância da preservação ambiental, com foco especial na água como bem essencial à vida. Uma reflexão poética e profunda sobre nossa relação com a natureza.

A Maldição e o Mistério de Kalá – transporta o público para uma fábula contemporânea que, com leveza, emoção e delicadeza, propõe uma reflexão poética sobre o poder das escolhas e seus impactos em nossas trajetórias.

Janelas – inspirado nas relações humanas em tempos de confinamento, o espetáculo revela, com sutileza e afeto, a beleza dos pequenos gestos e do cotidiano partilhado. Um convite à empatia e ao encantamento do agora.

O projeto é uma realização do Grupo de Teatro Rerigtiba, com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, com recursos do Termo de Fomento nº 010/2025.

foto Telma Amaral