Técnica de enfermagem de 75 anos é a primeira a receber vacina contra Covid-19 em Itapemirim

today20 de janeiro de 2021 remove_red_eye33

Na manhã desta quarta-feira, 20 de janeiro, a técnica de enfermagem de 75 anos, dona Zeny Marques Portela, que trabalha no Hospital Menino Jesus, no distrito de Itaipava foi a primeira profissional da saúde a ser vacinada contra Covid-19 em Itapemirim. A profissional tem 5 filhos e é moradora de Itaipava, e atua como técnica desde 1982. A experiente profissional ficou emocionada ao receber a primeira dose, e diz ser um privilégio ter sido escolhida para receber o imunizante.

As primeiras pessoas a serem vacinadas estão sendo os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia. O plano prevê que a aplicação das doses, nesta fase, serão para profissionais dos dois hospitais, Unidade Sentinela, Equipe de Resgate e vacinadores. Para receber a vacina será indispensável apresentar um documento com foto, cartão do SUS, comprovante de trabalhador da área de saúde (ativo). A vacinação segue durante todo o dia, de 8 às 17 horas, no Ginásio Municipal Rennan Alves Góes, na Vila.

Dra. Karen Maria do Nascimento Elias, Secretária de Saúde, lembra que a princípio o município recebeu apenas 271 doses da vacina contra a Covid-19, portanto é fundamental a compreensão da população que a vacinação seguirá os critérios previstos no Plano Estadual de Vacinação, onde serão imunizados alguns grupos prioritários: trabalhadores da saúde, pessoas acima de 75 anos, pessoas de 60 anos e população indígena.