Tecnologia nas escolas: professores de Anchieta recebem notebooks

14 de novembro de 2022

Professores da rede municipal de Anchieta irão ter a tecnologia como aliada para a preparação de suas aulas. É que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação (Seme), adquiriu 400 notebooks. Os equipamentos serão disponibilizados a todos os profissionais efetivos da rede, por meio de cessão de uso.

As entregas estão sendo realizadas na Casa do Professor e até o final do ano serão entregues todos os equipamentos aos profissionais. A Seme estuda para o ano que vem a compra de mais equipamentos para entregar às escolas e atender os professores em designação temporária.

O valor investido para essa aquisição foi de R$ 1.800,00, com recursos próprios do município, segundo o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino.

Alunos também contam com equipamentos

Desde o final de 2020 foram adquiridos 480 chromebooks – laptop concebido pelo Google – para atender os alunos das escolas municipais. O objetivo, segundo a Seme, é recolocar as unidades escolares no caminho do uso das tecnologias e metodologias inovadoras. Os equipamentos já estão sendo utilizados pelos alunos e já vem fazendo a diferença no aprendizado dos estudantes.