Tecnologia promete melhorar o trânsito na BR-101

today6 de outubro de 2025 remove_red_eye72

Em fase final de testes, pesagem de caminhões em movimento vai reduzir filas, coibir infrações e aumentar a durabilidade da BR-101, garante ANTT, durante reunião promovida pelo deputado Gandini, para discutir novo contrato de concessão da BR-101

O posto rodoviário de Viana passará a contar, em breve, com o sistema de pesagem em movimento de caminhões, que permitirá multar automaticamente motoristas que trafegarem acima do peso. A informação foi dada pelo representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no Espírito Santo, Alexandre Presto, durante reunião da Comissão de Fiscalização das BRs 101, 262 e Rodovias, presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), na Assembleia Legislativa.

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) presidiu a reunião na Assembleia Legislativa.

Segundo Presto, o novo modelo foi implantado em caráter experimental pela concessionária Ecovias Capixaba e está em fase final de testes.

“Na reforma do posto de pesagem de Viana foi implantado um projeto-piloto pela concessionária, que vem sendo avaliado há três anos, e agora ele está em fase final de teste de funcionamento. É o que chamamos de pesagem em movimento, o WIM (Weigh-in-Motion). Em breve haverá a homologação”, antecipou.

O gerente de Estudos e Projetos de Rodovias da ANTT, Stéphane Quebaud, explicou, de Brasília, como funcionará o sistema. Hoje, a pesagem é feita em balanças fixas instaladas em pátios, que exigem grandes equipes e não alcançam todos os tipos de caminhões. Com a nova tecnologia, sensores no pavimento e câmeras em pórticos vão identificar o peso bruto, a carga por eixo, as dimensões e a placa dos veículos sem necessidade de parada.

“A fiscalização será contínua, 24 horas por dia, reduzindo filas, aumentando a segurança viária e preservando o pavimento”, destacou.

Quebaud também apontou benefícios como menor emissão de CO₂, maior fluidez do tráfego e mais segurança, já que veículos com excesso de peso comprometem a estrutura da rodovia e aumentam o risco de acidentes.

O deputado Fabrício Gandini reforçou a importância da novidade. “Hoje muitos caminhões transitam acima do peso e evadem das balanças, causando acidentes. Com a balança dentro da via, sem necessidade de parar, todos os veículos serão aferidos. Isso vai gerar mais segurança para a rodovia e maior durabilidade do asfalto”, afirmou.

De acordo com a ANTT, o sistema — homologado pelo Inmetro — permitirá aplicar multas automáticas semelhantes às de radares. Apenas motoristas que estiverem acima do limite legal terão de se preocupar. A evasão também será passível de punição. O sistema já está em funcionamento nas BRs 364 e 365 e, em caso de sucesso, o equipamento poderá substituir os postos de pesagem atuais.

créditos Gleberson Nascimento e divulgação