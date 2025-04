Terror, risadas e um rato assassino! Confira cena inédita de “Screamboat: Terror a Bordo”

O terror chega aos cinemas brasileiros em 1º de maio com distribuição da Imagem Filmes trazendo uma mistura de terror e comédia para as telonas

SCREAMBOAT: TERROR A BORDO acaba de ter uma nova cena exclusiva divulgada. A contagem regressiva para o lançamento do filme já começou, e a ansiedade dos fãs de horror só aumenta com o longa que chega aos cinemas brasileiros em 1º de maio, com distribuição da Imagem Filmes. O trecho oferece um gostinho do caos que aguarda os passageiros da última balsa da noite em Nova York, e deixa claro que o terror vem acompanhado também de muito humor absurdo.

Na sequência divulgada, o público conhece de perto a insanidade do rato assassino Willie, interpretado por David Howard Thornton, que interpretou o palhaço Art na franquia Terrifier, e aqui surge com um visual perturbador e cômico. A cena acontece dentro do ferry desativado de Staten Island, transformado em um verdadeiro labirinto de tensão e desespero. O que começa como uma situação curiosa rapidamente se transforma em uma chacina gráfica, com direito a mortes criativas e efeitos práticos que remetem aos clássicos do gênero slasher.

Além da violência, chama atenção o tom cômico da cena, mostrando que Willie, mesmo sem dizer uma palavra, é carregado de personalidade. A cena exclusiva serve como amostra da atmosfera que o público encontrará nos cinemas: uma mistura de terror, comédia e nostalgia distorcida, reforçada por uma estética estilizada e um ritmo ágil. Tudo isso evidencia a proposta do diretor Steven LaMorte: brincar com os clichês do terror e reimaginar um personagem inspirado no icônico curta “Steamboat Willie” (1928), que marca a primeira aparição do personagem Mickey Mouse.

Ao lado de Thornton, o elenco conta com Tyler Posey (Teen Wolf), Kailey Hyman (Terrifier 2), Allison Pittel (Stream) e Jesse Kove (Cobra Kai), todos lutando para sobreviver em alto mar. Com produção dos mesmos nomes por trás de Terrifier 2 e 3, SCREAMBOAT: TERROR A BORDO promete uma experiência cinematográfica brutal e divertida, apostando alto na fórmula que conquistou fãs de horror independente no mundo todo.

Sinopse

Na última balsa da noite em Nova York, passageiros e tripulantes são caçados por um rato impiedoso, e o que deveria ser uma travessia tranquila se transforma em um massacre sangrento. Parece o rato que você conhece, mas não se engane! Ele é muito mais perigoso. Cercados pela água e pelo medo, eles precisam encontrar um jeito de sobreviver antes que seja tarde demais.

Elenco

David Howard Thornton;

Allison Pittel;

Jesse Posey;

Amy Schumacher;

Kailey Hyman;

Mike Leavy;

Jesse Kove;

Brian Quinn;

Joe DeRosa;

Tyler Posey;

Jarlath Conroy.

Ficha Técnica

Direção: Steven LaMorte

Roteiro: Matthew Garcia-Dunn, Steven LaMorte

Produção: Steven LaMorte, Steven Della Salla, Martine Melloul, Amy Schumacher

Direção de Fotografia: Steven Della Salla

Trilha Sonora: Charles-Henri Avelange, Yael Benamour

Edição: Patrick Lawrence

País: Estados Unidos

Ano: 2025

Distribuição: Imagem Filmes