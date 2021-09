Testagem de RT-PCR ampliada para mais oito municípios nesta semana

A estratégia de testagem em massa da população capixaba segue em ampliação. Durante esta semana, mais oito municípios passam a contar com pontos para a realização do exame de RT-PCR.

Nesta segunda-feira (13), Alfredo Chaves, Ibatiba, e Itaguaçu já estão com o agendamento on-line disponíveis. As unidades que atenderão à demanda nesses municípios são: Secretaria Municipal de Saúde, em Alfredo Chaves; Ambulatório Municipal de Sintomáticos Respiratórios, em Ibatiba; e a Rodoviária e o Centro de Atendimento à Covid-19 de Itaguaçu.

Os agendamentos estão disponíveis no site da Secretaria da Saúde (Sesa), de acordo com os horários e dias definidos por cada ponto de coleta, e podem ser realizados por qualquer cidadão com ou sem sintomas da Covid-19. Os pontos estão sendo definidos estrategicamente para alcançar a população de todas as regiões.

Os resultados são liberados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen) no prazo de 48 horas a 72 horas, a partir do momento em que amostras são entregues ao local. Os resultados podem ser conferidos na própria plataforma de agendamento.

Outros municípios que disponibilizarão pontos de testagens

Ainda nesta semana, outros cinco municípios iniciarão a testagem de RT-PCR por agendamento. Nesta quarta-feira (15), a população dos municípios de Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e Viana poderão marcar o serviço em seu território. Já na quinta-feira (16), o agendamento estará disponível em Governador Lindenberg e na sexta-feira (17), em Itarana.

Os exames serão realizados nos seguintes locais definidos pelos municípios: Centro de triagem na Vila Olímpica, em Anchieta; Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim; Unidade Orminda Vaz Broedel, em Viana; Centro de Saúde Arlindo Stocco, em Governador Lindenberg; e Secretaria Municipal de Saúde de Itarana.

O gerente de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, destaca que a Sesa está em mobilização com os municípios, para que todos possam aderir a essa ampliação. Ele frisa que a testagem permite que os casos sejam identificados de forma precoce sendo essa uma oportunidade de controlar a transmissão e direcionar a assistência ao paciente.

“Essa é mais uma iniciativa do Governo do Estado em busca de garantir testagem de livre demanda para todos. Para incentivar os gestores municipais, nós estamos realizando uma mobilização explicando quais são os pré-requisitos para aderir ao agendamento e tirar dúvidas sobre o assunto”, informou.

Atualmente, o agendamento on-line para realização dos testes de RT-PCR também está disponível em outros seis pontos do Estado. São eles: Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra; Hospital Estadual Central, em Vitória; Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus; Unidade Mista de Saúde “São João Batista”, em Laranja da Terra; Policlínica Venda Nova do Imigrante, em Venda Nova do Imigrante; e no Aeroporto de Vitória.

Vale ressaltar que em relação ao aeroporto, os passageiros que desembarcam no local não precisam realizar o agendamento prévio, ou seja, a testagem é de livre demanda nesse caso.

Como realizar o agendamento

Para ter acesso ao agendamento, o cidadão deverá realizar inicialmente o seu cadastro no “Acesso ao Cidadão” (https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar?ReturnUrl=%2F) do Governo do Estado. Feito o cadastro, o próximo passo é entrar no site da Saúde (https://saude.es.gov.br/), na lateral esquerda, clicando em “Agendamento”, haverá a opção “Realizar Agendamento”, que solicitará dados como CPF, Cartão SUS, nome, e-mail e telefone.

Ao disponibilizar o CPF, o sistema buscará no banco de dados do Ministério da Saúde e, sendo encontrado, preencherá automaticamente o Cartão SUS e o nome do usuário. Há a opção de realizar agendamento para si próprio ou para terceiros, precisando estar munidos dos dados acima para conclusão do processo.

Na plataforma, serão disponibilizados ícones para acompanhar o agendamento e, após a realização da coleta do exame, o “Laudo Web”, onde receberá o resultado. No dia do exame, é importante se atentar corretamente ao horário solicitado e levar um documento de identificação com foto.

Testagem de antígeno

Além do agendamento para testagem de RT-PCR, o Estado também está disponibilizando a testagem de antígeno, conhecida como “teste rápido”, em locais de grande fluxo:

– Terminal de Jardim América, em Cariacica;

– Terminal de Laranjeiras, em Serra;

– Terminal de Itaparica, em Vila Velha.

O horário de coleta é de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, em todos os terminais rodoviários. O resultado do teste sai em 15 minutos após a coleta do material e é entregue ao paciente no local. Para a testagem não é necessário agendamento – livre demanda, é chegar e testar.

Outro ponto de testagem sem agendamento é a Ceasa, em Cariacica. Neste caso, o exame disponibilizado é o de RT-PCR. Lá, a testagem funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h.