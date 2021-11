The Elder Scrolls 5: Skyrim terá jogo de tabuleiro em 2022, veja o trailer

today5 de novembro de 2021 remove_red_eye42

Se você pensava que The Elder Scrolls 5: Skyrim já foi lançado para todas as plataformas possíveis, pensou errado. O game da Bethesda ganhará um jogo de tabuleiro para até quatro jogadores, chamado The Elder Scrolls 5: Skyrim – The Adventure Game. A produção é da editora Modiphius Entertainment.

A história será um prequel, ou seja, se passará antes dos eventos do game original. Os jogadores poderão escolher entre seis raças diferentes (Nord, Dunmer, Imperial, Altmer, Khajiit e Orismer) e se equipar com armas e armaduras para interpretar Blades, protetores do Império, que trabalharão juntos para impedir uma ameaça na terra de Skyrim.

O jogo vem com duas campanhas, as quais oferecem pelo menos 12 horas de jogo, segundo a Modiphius. Como cada partida dura entre 90 e 120 minutos, é possível pausar o jogo e retornar mais tarde.

Assista ao trailer oficial do board game (em inglês):

The Elder Scrolls 5: Skyrim – The Adventure Game será lançado no inverno de 2022, ou seja, entre junho e setembro. A Modiphius está com um projeto de financiamento coletivo, com meta de £100 mil — até agora, já foram mais de £500 mil arrecadados. Conheça mais do projeto aqui.

Vale lembrar que Skyrim está prestes a completar 10 anos de existência. Por isso, uma nova edição, chamada Anniversary Edition, será lançada em 11 de novembro para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

fonte: Gamefound, VG247