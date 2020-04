Thiago e Graciano anunciam sua primeira live

today24 de abril de 2020 remove_red_eye25

A dupla Thiago e Graciano, que no mês de março assinou contrato com a gravadora Sony Music para lançar o projeto “No Bar da Facul”, anunciou a data da live solidária que farão no dia 30 de abril, próxima quinta-feira, às 18h, no canal oficial da dupla no Youtube. Na ocasião, a dupla disponibilizará um link de doações para a campanha “Corona no Paredão – Fome Não”, da organização Gerando Falcões, que atua em periferias e favelas (https://gerandofalcoes.com/coronanoparedao).

A transmissão foi batizada de “Bar da Facul em Casa”, em menção ao mais recente projeto da dupla. Para o repertório desse show virtual, os cantores escolheram canções do mais recente DVD e também faixas do primeiro projeto deles, o audiovisual “Como Tem que Ser”. Além de algumas músicas compostas por eles que fizeram sucesso na voz de grandes artistas como “3 Horas de Motel” (Henrique e Juliano) e “Tentativas” (Marília Mendonça). Claro que os modões sertanejos não poderiam ficar de fora, e nada como duas super vozes como Thiago e Graciano para interpretar esses grandes clássicos.

A partir de hoje, você já pode adicionar um lembrete no vídeo para não perder nenhum minuto desse show virtual, é só clicar no link https://www.youtube.com/watch?v=XCuUSZREv8I e aguardar o início da transmissão.

Foto Dani Valverde /Gustavo Castellon