Tom & Jerry: O Filme | Longa terá sessões antecipadas no Brasil

today3 de fevereiro de 2021 remove_red_eye38

A estreia do longa Tom & Jerry: O Filme está marcada para 18 de fevereiro no Brasil, mas os fãs e as famílias poderão conferir a nova aventura da divertida dupla em sessões antecipadas a partir de 11 de fevereiro, conforme a programação de cada cinema.

Dirigido por Tim Story, a animação combinada com live-action tem em seu elenco Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost e Ken Jeong.

Veja o trailer:

Fonte R7