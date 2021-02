Trabalhadores da saúde de Anchieta serão vacinados na ESF 3

today25 de fevereiro de 2021 remove_red_eye12

Nesta segunda (1º) o município de Anchieta irá receber 5% das doses previstas destinadas a imunização dos trabalhadores da saúde contra Covid-19. Como são poucas doses e para facilitar o acesso e o distanciamento social, as vacinas serão administradas no auditório da Estratégia de Saúde Centro 3, localizada ao lado do pronto atendimento municipal, no bairro Nova Esperança. O atendimento será apenas na terça (02/03) e quinta (04/03), das 8h às 11h.

Conforme informações da Secretaria de Saúde, o atendimento será em ordem de chegada e seguindo a Resolução Estadual CIB nº 13/2021, art. 2º. A prioridade é iniciar a vacinação nos trabalhadores com idade superior a 60 anos. São trabalhadores de saúde todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimento de assistência e vigilância à saúde, sejam em hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios e outros locais compreendendo, por exemplo, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, odontólogos e seus respectivos assistentes, bem como os trabalhadores administrativos e de apoio. Incluem ainda na listagem cuidadores de idosos, doulas/parteiras e funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.

Os trabalhadores que buscarem a vacina deverão estar munidos de alguns dos documentos comprobatórios como, por exemplo: crachá e declaração de onde atua, contracheque, contrato de trabalho ou carteira de trabalho. Devido ao numero reduzido de doses, o atendimento será apenas na terça (02/03) e quinta (04/03), das 8h às 11h.