TRAGÉDIA | Acidente que matou quatro pessoas na tarde de hoje (10) será duplicado

today10 de novembro de 2021 remove_red_eye46

Um acidente entre uma carreta e um carro modelo Toyota Corolla deixou quatro pessoas mortas, que estavam presas às ferragens, e uma mulher, que foi socorrida em estado grave e levada para um hospital de Aracruz, no início da tarde desta quarta-feira (10), na região de Acioli, Km 22, na BR 259, em João Neiva.

Segundo informações, o motorista do Corolla teria perdido o controle do veículo e invadido a contramão, batendo de frente com a carreta que vinha no sentido oposto.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista foi totalmente interditada, sem previsão de liberação da via.

Nenhuma das vítimas foi identificada. A Polícia Civil foi chamada para perícia do local e dos corpos.

De acordo com a PRF, as rotas alternativas são por Santa Teresa, São Roque do Canaã e Colatina.

Duplicação do trecho

O trecho onde ocorreu o acidente, segundo o DNIT, será duplicado e o processo licitatório já está sendo preparado para que, ainda esse mês, seja assinado o contrato. Isso pode contribuir para a diminuição de acidentes.

A duplicação será do Km 0 ao 63, entre os municípios de João Neiva e Colatina, que receberá também restauração do pavimento da pista, além de outras melhorias como: novos acostamentos, terceiras faixas e vias laterais até a divisa com Minas Gerais (Aimorés), no total de mais de 100 quilômetros.