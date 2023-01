TRAGÉDIA NA BR 101 | Vídeo mostra o momento do acidente que matou seis pessoas

O grave acidente que matou seis pessoas na manhã deste domingo, dia 15, foi registrado por uma câmera que estava no interior do caminhão. Das vítimas que morreram, quatro eram crianças de 1 a 10 anos. Uma delas chegou a ser socorrida em estado grave e levada para um hospital de Linhares, mas acabou falecendo.

A colisão, que foi de frente, aconteceu no Km 119, na BR 101, em Sooretama, norte do Espírito Santo, entre um Chevrolet Vectra com placas de Macaé/RJ e um caminhão.

Nomes das vítimas fatais

– Marcos Souza Santos (motorista), 36 anos;

– Edinalva dos Santos Costa, 36 anos;

– Juan Pedro dos Santos, 8 anos;

– João Victor dos Santos, 12 anos;

– Débora Vitória dos Santos, 4 anos;

– Maria Luiza Santos, 1 ano e 4 meses.

O motorista do caminhão, de 42 anos, não se feriu e disse aos policiais que ia de São Mateus para Sooretama quando foi pego de surpresa por um veículo na contramão.

